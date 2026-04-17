Seit über 45 Jahren haben die Heringstage in Kappeln an der Schlei (Schleswig-Holstein) Tradition. Der Fisch, Wappentier der Stadt, wird direkt vor der Haustür gefangen und verarbeitet – ihm zu Ehren widmet man ein Volksfest. Seit 40 Jahren ist die Stadt zu Himmelfahrt für vier Tage im Heringsfieber. Doch in diesem Jahr fällt die Veranstaltung aus Kostengründen aus. Die Stadt plant ein anderes Großprojekt: der marode Hafen wurde schon provisorisch in Stand gesetzt – bald muss eine langfristige Lösung her. Die Stadt plant einen vollständig umgestalteten Hafen mit Nachhaltigkeitszentrum, mehr Hochwasserschutz und Aufenthaltsqualität. Bislang nur Pläne, ob das millionenschwere Großprojekt umgesetzt werden kann, ist offen.
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