Am Wochenende findet in Hamburg das European League Final Four im Handball statt. Mit dabei sind auch zwei Teams aus dem Norden – die SG Flensburg-Handewitt und der deutsche Rekordmeister THW Kiel. Beide Teams laufen der eigenen Erwartung in dieser Saison etwas hinterher, umso wichtiger ist der Titel in der zweithöchsten europäischen Spielklasse. Für THW Kiel geht es im ersten Halbfinale gegen Montpellier aus Frankreich. Die Flensburger kämpfen danach gegen Melsungen um den Einzug ins Finale am Sonntag. Es könnte also zu einem Schleswig-Holstein-Duell um den Titel kommen. Wir haben beide Teams vor dem vielleichten wichtigsten Wochenende der Saison beim Training besucht.