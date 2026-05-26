Für den VfL Wolfsburg geht es runter in die 2. Liga – es ist der erste Abstieg in der Vereinsgeschichte. Und das tut weh. Nicht nicht nur die Wölfe, sondern natürlich auch ihre Fans sind frustriert. Denn bis zum Ende der dramatischen 120 Minuten fieberten und bangten sie mit ihrer Mannschaft. Am Ende des langen Fußballabends gab es eine bittere Niederlage in der Verlängerung gegen Paderborn.
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