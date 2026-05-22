Am Hamburger Rothenbaum bleibt es spannend, das Tennisturnier geht am Samstag mit den Finalspielen zu Ende. Es gab bisher einige Überraschungen: Die großen Top-Spieler konnten nicht starten oder sind früh ausgeschieden, der letzte deutsche Einzelspieler ebenfalls. Im Doppel steht jedoch ein deutsches Team im Endspiel und sorgt damit weiter für heimische Hoffnung.
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