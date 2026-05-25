72-Stunden-Handballspiel: T.H.-Eilbeck knackt Weltrekord

Screenshot aus SAT.1 REGIONAL-Beitrag vom 22.5.2026

72 Stunden nonstop, 4.320 Minuten voller Einsatz – und jetzt ist der Weltrekord perfekt: Der T.H.-Eilbeck aus Hamburg hat das längste Handballspiel der Welt erfolgreich beendet. Von Freitag bis Montag lief der Ball in der Sporthalle Wandsbek ohne Unterbrechung. Damit übertraf der Traditionsverein aus Hamburg-Eilbek die bisherige bekannte Bestmarke von 70 Stunden.

Mehr als 500 Spielerinnen und Spieler unterstützt von rund 150 Volunteers waren an dem außergewöhnlichen Rekordversuch beteiligt. Drei Tage und drei Nächte lang wurde gespielt, angefeuert, organisiert und durchgehalten – ein Kraftakt für alle Beteiligten.

Auch prominente Unterstützung ließ sich das Spektakel nicht entgehen: Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank fieberte nicht nur mit, sie spielte auch mit.

Der T.H.-Eilbeck wollte mit der Aktion nicht nur einen Weltrekord aufstellen, sondern auch ein Zeichen für den Breitensport in Hamburg setzen. Gleichzeitig unterstützte der Verein damit Hamburgs Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele. Nach 72 Stunden Ausnahmezustand steht jetzt fest: Der Weltrekord ist geschafft.

SAT.1 REGIONAL

SAT.1 REGIONAL Beitrag vom 22. Mai 2026