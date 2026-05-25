72-Stunden-Handballspiel: T.H.-Eilbeck knackt Weltrekord

25. Mai 2026
Screenshot aus SAT.1 REGIONAL-Beitrag vom 22.5.2026

72 Stunden nonstop, 4.320 Minuten voller Einsatz – und jetzt ist der Weltrekord perfekt: Der T.H.-Eilbeck aus Hamburg hat das längste Handballspiel der Welt erfolgreich beendet. Von Freitag bis Montag lief der Ball in der Sporthalle Wandsbek ohne Unterbrechung. Damit übertraf der Traditionsverein aus Hamburg-Eilbek die bisherige bekannte Bestmarke von 70 Stunden.

Mehr als 500 Spielerinnen und Spieler unterstützt von rund 150 Volunteers waren an dem außergewöhnlichen Rekordversuch beteiligt. Drei Tage und drei Nächte lang wurde gespielt, angefeuert, organisiert und durchgehalten – ein Kraftakt für alle Beteiligten.

Auch prominente Unterstützung ließ sich das Spektakel nicht entgehen: Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank fieberte nicht nur mit, sie spielte auch mit.

Der T.H.-Eilbeck wollte mit der Aktion nicht nur einen Weltrekord aufstellen, sondern auch ein Zeichen für den Breitensport in Hamburg setzen. Gleichzeitig unterstützte der Verein damit Hamburgs Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele. Nach 72 Stunden Ausnahmezustand steht jetzt fest: Der Weltrekord ist geschafft.

SAT.1 REGIONAL

SAT.1 REGIONAL Beitrag vom 22. Mai 2026

Das längste Handballspiel der Welt? Rekordversuch in Hamburg
Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Sport“

Video01:59 Min.

Das längste Handballspiel der Welt? Rekordversuch in Hamburg

22.05.2026 17:37 Uhr

4.320 statt 60 Minuten: Der TH Eilbeck aus Hamburg will den Weltrekord für das längste Handballspiel der Welt holen. Von Freitag bis Montag soll dafür 72 Stunden...

Video01:45 Min.

Hamburg Open: Deutsches Team im Doppel-Finale

22.05.2026 16:46 Uhr

Am Hamburger Rothenbaum bleibt es spannend, das Tennisturnier geht am Samstag mit den Finalspielen zu Ende. Es gab bisher einige Überraschungen: Die großen Top-Spieler konnten nicht starten...

Video02:22 Min.

Foil Festival 2026: Fehmarn wird zum Mekka für Wassersportbegeisterte

22.05.2026 16:44 Uhr

Foiling sieht spektakulär aus – und hat sich innerhalb weniger Jahre vom Nischensport zur echten Trendsportart entwickelt. Dank der Tragflächen unter den Boards wirken die Surfer, als...

Aktualisiert
Video00:32 Sek.

0:0 gegen Paderborn in Relegation: VfL Wolfsburg muss weiter zittern

22.05.2026 08:54 Uhr

Nach dem Unentschieden im Spiel zwischen Wolfsburg und Paderborn am Donnerstagabend müssen die Kicker aus Niedersachsen weiter um den Abstieg in die zweite Liga bangen. Das 0:0...

Video03:36 Min.

Relegation: VfL Wolfsburg kämpft um die Bundesliga

21.05.2026 18:10 Uhr

Für den VfL Wolfsburg ist es die Woche der Wahrheit – der letzte Strohhalm heißt Relegation. In den beiden Spielen am Donnerstag und Montag gegen den SC...

Video03:17 Min.

Ex-Schiri Patrick Ittrich über seinen Abschied aus der Bundesliga

21.05.2026 17:55 Uhr

Ex-Bundesligaschiedsrichter Patrick Ittrich hat am vergangenen Samstag sein letztes Spiel gepfiffen. Nach fast zehn Jahren Bundesliga, knapp 200 Einsätzen in erster und zweiter Liga ist jetzt Schluss....

Zur Startseite