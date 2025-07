Großeinsatz in der Bremer Neustadt: Auch am zweiten Tag Gefahr durch brennende Gasflasche

Wegen einer brennenden Gasflasche auf einer Baustelle dauert der Feuerwehrgroßeinsatz in der Bremer Neustadt weiter an. Weiterhin ströme hochentzündliches Gas aus der Flasche, die Einsatzkräfte sichern die Gefahrenstelle bereits seit Donnerstag, bestätigte ein Feuerwehr-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Freitag.

Die Flasche mit Acetylen war am Donnerstag bei einem Unfall auf der Baustelle in Brand geraten. Rund 100 Anwohner:innen mussten daraufhin ihre Häuser verlassen. Das betroffene Gebiet rund um die Langemarckstraße bleibt weiterhin großräumig abgesperrt, der Verkehr wird umgeleitet.

Gas Acetylen besonders gefährlich

Nach Angaben der Feuerwehr ist Acetylen besonders gefährlich, da es nicht wie andere Gase komprimiert wird, sondern in einem porösen Stoff gelöst ist. Dadurch seien solche Flaschen sehr stoßempfindlich. Die chemische Zersetzung laufe im Inneren der Flasche weiter, weshalb weiterhin Explosionsgefahr bestehe.

Wie lange der Einsatz noch andauert, ist unklar, da nicht bekannt ist, wie viel Gas sich noch in der Flasche befindet. Die Feuerwehr lässt das Gas kontrolliert abbrennen, bevor die Flasche abtransportiert werden kann.

SAT.1 REGIONAL/dpa