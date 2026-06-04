Nach einer Messerstecherei im Hamburger Stadtteil Harburg fahndet die Polizei nach einem 29-jährigen Albaner. Am Mittwochabend eskalierte wahrscheinlich bei einer Pokerrunde in einer Monteursunterkunft ein Streit zwischen zwei Männern. Der mutmaßliche Täter soll mit einem Messer einem 28-jährigem Bekannten Verletzungen am Bauch, Unterarm und im Brustbereich zugefügt haben. Das Opfer schwebt nicht in Lebensgefahr. Der flüchtige mutmaßliche Täter ist der Polizei bekannt, dass Landeskriminalamt ermittelt wegen schwerer Körperverletzung.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“
Acht Tonnen Kokain im JadeWeserPort in Wilhelmshaven sichergestellt03.06.2026 16:57 Uhr
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Schüsse auf Barber-Shop in Westerland auf Sylt – Mann festgenommen03.06.2026 13:08 Uhr
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Sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche: Bilder und Videos im Internet „schwerwiegendes Problem“03.06.2026 08:46 Uhr
Trotz hoher Aufklärungsquote: Sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche mit Bildern und Videos im Internet bleibt aus polizeilicher Sicht ein „sehr großes und schwerwiegendes Problem“. Das sagte...
Brand in Kinderzimmer – 11- und 12-jährige Jungen verletzt03.06.2026 08:40 Uhr
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Elf Menschen durch Garagenbrand in Bremen verletzt02.06.2026 09:16 Uhr
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Streit eskaliert: 29-Jähriger stirbt nach Messerangriff in Hamburger Supermarkt02.06.2026 09:12 Uhr
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