Nach einer Messerstecherei im Hamburger Stadtteil Harburg fahndet die Polizei nach einem 29-jährigen Albaner. Am Mittwochabend eskalierte wahrscheinlich bei einer Pokerrunde in einer Monteursunterkunft ein Streit zwischen zwei Männern. Der mutmaßliche Täter soll mit einem Messer einem 28-jährigem Bekannten Verletzungen am Bauch, Unterarm und im Brustbereich zugefügt haben. Das Opfer schwebt nicht in Lebensgefahr. Der flüchtige mutmaßliche Täter ist der Polizei bekannt, dass Landeskriminalamt ermittelt wegen schwerer Körperverletzung.