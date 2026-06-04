Es ist ein Fall, der bundesweit für Entsetzen sorgt: In einem Seniorenheim in Langelsheim (Niedersachsen) sollen Bewohner:innen über Jahre hinweg mit Psychopharmaka ruhiggestellt und teilweise eingesperrt worden sein. Anschließend sollen ihnen höhere Pflegegrade attestiert worden sein – offenbar, um zusätzliche Einnahmen zu erzielen. Seit Donnerstag muss sich das Betreiber-Ehepaar sowie die Heim- und die Pflegedienstleiterin dafür vor Gericht verantworten. Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, drohen den Angeklagten Haftstrafen von bis zu zehn Jahren.