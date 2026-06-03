Das Zollkriminalamt in Köln hat am Mittwoch einen Rekordfund von acht Tonnen Kokain präsentiert. Die Drogen wurden bereits im Februar von Zollbeamt:innen im JadeWeserPort in Wilhelmshaven (Niedersachsen) sichergestellt. Mit einem geschätzten Straßenverkaufswert von einer halben Milliarde zählt der Fund zu den größten Kokainsicherstellungen der vergangenen Jahre in Deutschland. Im Zuge der Ermittlungen nahmen spanische Behörden zwei Hauptverdächtige aus der Logistikbranche fest. Die Untersuchungen dauern weiter an.

Der internationale Drogenschmuggel verlagert sich zunehmend von großen Umschlagplätzen wie Rotterdam und Hamburg auf kleinere Seehäfen wie Wilhelmshaven.