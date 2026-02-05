Großbrand in Nordermeldorf: Gaststätten-Gebäude vollständig zerstört

Ein Feuer hat am gestrigen Abend in Nordermeldorf (Schleswig-Holstein einen Gebäudekomplex mit einer Gaststätte komplett zerstört. Gegen 22.40 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr in die Hauptstraße gerufen, nachdem Zeugen den Brand gemeldet hatten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand.

Trotz des schnellen Einsatzes mehrerer Freiwilliger Feuerwehren konnte das Objekt nicht gerettet werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500.000 Euro geschätzt. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Menschen im Gebäude, verletzt wurde niemand.

Die Löscharbeiten zogen sich bis in die frühen Morgenstunden, eine Sperrung der Hauptstraße war jedoch nicht notwendig. Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei Heide hat die Ermittlungen übernommen, die Brandursache ist derzeit noch unklar.

SAT.1 REGIONAL/Polizeidirektion Itzehoe