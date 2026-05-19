Feuerwehr-Großeinsatz bei Brand auf Schrottplatz in Flensburg

19. Mai 2026

Auf dem Gelände eines Schrott verarbeitenden Betriebs im Flensburger Stadtteil Weiche (Schleswig-Holstein) hat es gebrannt. Die Feuerwehr war am Montagabend im Großeinsatz, verletzt wurde niemand, wie Polizei und Feuerwehr mitteilten. Nach Angaben der Feuerwehrleitstelle brannte ein rund 20 mal 40 Meter großer Bereich des Schrottplatzes. Ein größerer Haufen Kabel habe Feuer gefangen. 

Zur Ursache lagen zunächst keine Erkenntnisse vor, die Ermittlungen dauern an. Rund 100 Einsatzkräfte von vier freiwilligen Feuerwehren sowie einer Feuerwehr aus Dänemark waren im Einsatz. Gegen 22:00 Uhr war der Großeinsatz beendet, Nachlöscharbeiten und Straßensperrungen dauerten bis Mitternacht an.

Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung über die Warn-App Nina aufgefordert, das Gebiet zu meiden sowie Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zu dem betroffenen Radius gehörten Harrislee, Handewitt, Hürup und die Autobahn 7.

Immer öfter Elektroschrott-Brände auf Recyclinghöfen in SH

Bereits Ende vergangenen Jahres hatte ein Feuer auf demselben Schrottplatz einen größeren Einsatz ausgelöst. Nach Angaben von Entsorgungsunternehmen kommt es in Schleswig-Holstein zunehmend zu Bränden durch falsch entsorgte Batterien und Lithium-Ionen-Akkus. Diese landen häufig im Hausmüll oder Elektroschrott und können sich durch Druck, Reibung oder Hitze entzünden. Die Abfallwirtschaft Südholstein (AWSH) hatte etwa im November von einer deutlichen Zunahme solcher Brandfälle gesprochen.

SAT.1 REGIONAL/dpa

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