Die internationale Presse blickte am Freitag nach Hamburg: Vor dem Landgericht Hamburg startete der Prozess gegen den mutmaßlichen Pädokriminellen „White Tiger“. Es geht um eine Verbrechensserie von grausamem Ausmaß. Einem 21-jährigen Deutsch-Iraner wird vorgeworfen, Kinder und Jugendliche über das Internet gefügig gemacht, gequält und teils in den Selbstmord getrieben haben. Der Prozess gegen den mutmaßlichen Cyber-Sadisten findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Bis Ende des Jahres sind 82 Verhandlungstermine angesetzt. Shariar J. droht bei einer Verurteilung eine Jugendstrafe zwischen sechs Monaten und zehn Jahren.

Hilfe bei Suizidgedanken

Wenn Sie sich in einer akuten, verzweifelten Lage befinden, rufen Sie umgehend die 112.