Die internationale Presse blickte am Freitag nach Hamburg: Vor dem Landgericht Hamburg startete der Prozess gegen den mutmaßlichen Pädokriminellen „White Tiger“. Es geht um eine Verbrechensserie von grausamem Ausmaß. Einem 21-jährigen Deutsch-Iraner wird vorgeworfen, Kinder und Jugendliche über das Internet gefügig gemacht, gequält und teils in den Selbstmord getrieben haben. Der Prozess gegen den mutmaßlichen Cyber-Sadisten findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Bis Ende des Jahres sind 82 Verhandlungstermine angesetzt. Shariar J. droht bei einer Verurteilung eine Jugendstrafe zwischen sechs Monaten und zehn Jahren.
