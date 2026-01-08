Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

In Hamburg beginnt am Freitag der sogenannte „White Tiger“-Prozess. Verhandelt wird ein Verbrechen von beispielloser Dimension mit internationaler Reichweite. Einem 21-jährigen Hamburger wird vorgeworfen, Kinder und Jugendliche über das Internet manipuliert, misshandelt und teilweise in den Suizid getrieben zu haben. Die Taten sollen sich zwischen Januar 2021 und September 2023 ereignet haben. Der Angeklagte Shahriar J. befindet sich seit sechs Monaten in Untersuchungshaft in einer gesicherten Abteilung der Justizvollzugsanstalt Hahnöfersand.

SAT.1 REGIONAL-Reporter Janik Jungk hat dazu mit dem Hamburger Psychiater und Psychotherapeuten Prof. Dr. Claas-Hinrich Lammers von der Asklepios Klinik Ochsenzoll gesprochen.

