Das Segelschulschiff Gorch Fock hat am Dienstag in Kiel (Schleswig-Holstein) zu einer großen Auslands-Ausbildungsreise abgelegt. Und erstmalig sind 25 junge Freiwillige mit an Bord. Ein großes Ziel für die Gorch Fock ist New York.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
Ursula von der Leyen erhält silberne Landesmedaille in Niedersachsen07.04.2026 15:42 Uhr
Die silberne Landesmedaille ist die höchste Auszeichnung, die das Land Niedersachsen vergeben kann. Mit der Medaille werden verdiente Persönlichkeiten vom Ministerpräsidenten geehrt. Zur Zeit gibt es 20...
Kindertagesbetreuung: Niedersachsen steckt deutlich mehr Geld in Kommunen07.04.2026 13:46 Uhr
Die Finanzlage der Städte und Kommunen in Niedersachsen ist desaströs. Beinahe vier Milliarden Euro fehlen ihnen pro Jahr. Einer der größten Posten ist die Kindertagesbetreuung. Sie ist...
Mutmaßliche Deepfake-Affäre bringt CDU Niedersachsen in Bedrängnis02.04.2026 17:41 Uhr
Mitarbeitende der CDU-Fraktion Niedersachsen sollen mithilfe von Künstlicher Intelligenz ein Video mit sexualisiertem Inhalt erstellt und in einem privaten Chat verbreitet haben. Das Video soll eine Mitarbeiterin...
Honorarkürzungen bei Psychotherapeuten: Welche Folgen drohen in Schleswig-Holstein?02.04.2026 17:16 Uhr
Den Psychotherapeut:innen werden von den Krankenkassen die Honorare gekürzt. Das hat zur Folge, dass sich gesetzlich versicherte Patient:innen für die Therapeut:innen finanziell weniger lohnen. Dabei steigt die...
Einkaufen an Sonn- und Feiertagen: Schleswig-Holstein plant SB-Öffnung für Mini-Supermärkte02.04.2026 16:27 Uhr
Schleswig-Holstein legt derzeit einen Gesetzesentwurf zur Änderung des Ladenöffnungszeitengesetzes vor. Dieser soll es kleinen Supermärkten erlauben, auch sonntags und an Feiertagen zu öffnen. Allerdings dürfen zu diesen...
ÖPNV im 5-Minuten-Takt: Hamburgs Ziel für 2030 laut ADAC nicht erreichbar02.04.2026 12:19 Uhr
Das vom Senat angekündigte Ziel, dass bis 2030 überall in Hamburg ein ÖPNV-Angebot innerhalb von fünf Minuten verfügbar sein soll, ist nach Ansicht des ADAC nicht mehr...