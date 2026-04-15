Nach langer Diskussion haben sich die Stadt Kiel (Schleswi-Holstein) und die Bundeswehr geeinigt. Das ehemalige Gelände des Marinefliegergeschwaders 5 in Holtenau-Ost soll gemeinsam genutzt werden.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
Windbranchentag in Husum: Branche ist verärgert15.04.2026 17:24 Uhr
Am Mittwoch fand der Windbranchentag in Husum (Schleswig-Holstein) statt. Die Branche ist verärgert wegen der geplanten Reformen des Bundes bei der Energiewende. Unter anderem plant Bundeswirtschaftsministerin Katherina...
ÖPNV-Streik während Hannover Messe angekündigt – Niedersachsen befürchtet Imageschaden15.04.2026 17:13 Uhr
Dieser Streik hätte Hannover kaum härter treffen können. Pünktlich zum Start der Hannover Messe (Niedersachsen) legt Verdi den öffentlichen Nahverkehr lahm. Hunderttausende internationale Gäste und Aussteller müssen...
Norddeutsche Sicherheitskonferenz in Bremen: Wie kann kritische Infrastruktur geschützt werden?15.04.2026 16:47 Uhr
Kriegsschiffe, Flugzeuge, Satelliten oder Elektronik – die Liste der Rüstungsbetriebe in Bremen ist lang. Die Sorgen, aufgrund wachsender Bedrohungen und zunehmender hybrider Attacken, sind im kleinsten Bundesland...
Maritime Digitalisierung: Kooperation zwischen Hamburg und Lettland15.04.2026 16:37 Uhr
Der Lettische Verkehrsminister Atis Švinka ist mit einer großen Delegation zu Besuch in Hamburg. Gemeinsam mit Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) wird die maritime Digitalisierung der Häfen in...
Staatsräte-Affäre in Bremen: CDU-Mann gab Hinweise an Staatsanwaltschaft15.04.2026 15:35 Uhr
Seit gut einem Monat soll ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss klären, ob Staatsräte in Bremen auf fragwürdige Weise in den Ruhestand geschickt wurden und so viel zu hohe Pensionen...
Aircraft interiors EXPO 2026: Messe zeigt Zukunftsideen in Hamburg15.04.2026 14:06 Uhr
In den Hamburger Messehallen findet gerade die „Aircraft interiors EXPO“ statt. Über 300 Unternehmen stellen hier drei Tage lang innovative Ideen für die Zukunft der Luftfahrt vor....