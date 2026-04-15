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Nach langer Diskussion haben sich die Stadt Kiel (Schleswi-Holstein) und die Bundeswehr geeinigt. Das ehemalige Gelände des Marinefliegergeschwaders 5 in Holtenau-Ost soll gemeinsam genutzt werden.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“

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Windbranchentag in Husum: Branche ist verärgert

15.04.2026 17:24 Uhr

Am Mittwoch fand der Windbranchentag in Husum (Schleswig-Holstein) statt. Die Branche ist verärgert wegen der geplanten Reformen des Bundes bei der Energiewende. Unter anderem plant Bundeswirtschaftsministerin Katherina...

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ÖPNV-Streik während Hannover Messe angekündigt – Niedersachsen befürchtet Imageschaden

15.04.2026 17:13 Uhr

Dieser Streik hätte Hannover kaum härter treffen können. Pünktlich zum Start der Hannover Messe (Niedersachsen) legt Verdi den öffentlichen Nahverkehr lahm. Hunderttausende internationale Gäste und Aussteller müssen...

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Norddeutsche Sicherheitskonferenz in Bremen: Wie kann kritische Infrastruktur geschützt werden?

15.04.2026 16:47 Uhr

Kriegsschiffe, Flugzeuge, Satelliten oder Elektronik – die Liste der Rüstungsbetriebe in Bremen ist lang. Die Sorgen, aufgrund wachsender Bedrohungen und zunehmender hybrider Attacken, sind im kleinsten Bundesland...

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Maritime Digitalisierung: Kooperation zwischen Hamburg und Lettland

15.04.2026 16:37 Uhr

Der Lettische Verkehrsminister Atis Švinka ist mit einer großen Delegation zu Besuch in Hamburg. Gemeinsam mit Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) wird die maritime Digitalisierung der Häfen in...

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Staatsräte-Affäre in Bremen: CDU-Mann gab Hinweise an Staatsanwaltschaft

15.04.2026 15:35 Uhr

Seit gut einem Monat soll ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss klären, ob Staatsräte in Bremen auf fragwürdige Weise in den Ruhestand geschickt wurden und so viel zu hohe Pensionen...

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Aircraft interiors EXPO 2026: Messe zeigt Zukunftsideen in Hamburg

15.04.2026 14:06 Uhr

In den Hamburger Messehallen findet gerade die „Aircraft interiors EXPO“ statt. Über 300 Unternehmen stellen hier drei Tage lang innovative Ideen für die Zukunft der Luftfahrt vor....

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