Garten-Influencerin, vierfache Spiegel-Bestsellerautorin und Comedian Katrin Iskam aus Himbergen (Niedersachsen) ist gerade mit ihrer Show „Gärtnern ohne viel Geschiss“ auf Deutschlandtour. Und wenn die zweifache Mutter mal nicht auf der Bühne steht oder ihrem eigentlichen Beruf als Krankenschwester nachgeht, dann trifft man sie auf einen Plausch im heimischen Garten. Vor rund acht Jahren teilte sie zum ersten Mal Garten-Tipps auf Social Media – der Beginn ihrer Karriere als Entertainerin.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
Neues Taubenhaus in Oldenburger Innenstadt eingeweiht14.04.2026 13:46 Uhr
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„Häppchen für hungrige Augen“: Neue Ausstellung der Schlumper in Hamburg14.04.2026 11:59 Uhr
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Katze lebt im Baumarkt: Lottis ungewöhnliches Zuhause in Plön14.04.2026 11:39 Uhr
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Tödlicher Unfall in Schiffdorf: 21-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum14.04.2026 09:08 Uhr
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25 Jahre Colossos: Jubiläumsfahrt der größten Holzachterbahn der Welt13.04.2026 17:13 Uhr
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Hubschrauber-Flotte auf IdeenExpo: Bundeswehr will für Nachwuchs werben13.04.2026 17:06 Uhr
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