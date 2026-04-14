Garten-Influencerin, vierfache Spiegel-Bestsellerautorin und Comedian Katrin Iskam aus Himbergen (Niedersachsen) ist gerade mit ihrer Show „Gärtnern ohne viel Geschiss“ auf Deutschlandtour. Und wenn die zweifache Mutter mal nicht auf der Bühne steht oder ihrem eigentlichen Beruf als Krankenschwester nachgeht, dann trifft man sie auf einen Plausch im heimischen Garten. Vor rund acht Jahren teilte sie zum ersten Mal Garten-Tipps auf Social Media – der Beginn ihrer Karriere als Entertainerin.