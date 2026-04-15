Laut einer Schätzung des Alfred-Wegener-Instituts verzehren Deutsche pro Jahr rund 50.000 Tonnen Garnelen. Das sind etwa 2,5 Milliarden Tiere pro Jahr. Und um die überhaupt abdecken zu können, kommen viele Tiere aus Asien, werden dort teils unter fragwürdigen Bedingungen gezüchtet und dann zehntausende Kilometer nach Deutschland transportiert. Die wesentlich nachhaltigere Alternative gibt es in Bokeloh bei Hannover (Niedersachsen), dort gibt es eine regionale Garnelenfarm.
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