Der Frühjahrsmarkt auf dem Kieler Wilhelmplatz (Schleswig-Holstein) ist seit Jahrzehnten eine Rummel-Institution in der Landeshauptstadt. Doch in diesem Frühjahr stand der Jahrmarkt kurz vor der Absage. Die von den Stadtwerken aufgerufenen Strompreise wollten die Schausteller:innen nicht akzeptieren.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
Tankrabatt und Krisen-Bonus: Helfen geplante Entlastungen wirklich?14.04.2026 16:58 Uhr
Die Bundesregierung will die Menschen in Krisen-Zeiten entlasten. Geplant ist, die Energiesteuer auf Diesel und Benzin für zwei Monate um jeweils rund 17 Cent brutto je Liter zu senken. Arbeitgebern soll es in diesem Jahr ermöglicht werden, Krisen-Boni von bis zu...
Verfolgung von „Massendelikten“: Polizei und Staatsanwaltschaft in Hamburg wollen effizienter arbeiten14.04.2026 16:39 Uhr
Die Hamburger Justiz ist überlastet. Jetzt wollen Polizei und Staatsanwaltschaft bei der Verfolgung von sogenannten Massendelikten wie zum Beispiel Sachbeschädigung effizienter werden. Und zwar mit einer gemeinsamen...
VW-Abgasskandal: Weiterer Prozess gegen Ex-Mitarbeiter14.04.2026 14:41 Uhr
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Bundesregierung kündigt Entlastungen an: Was kommt bei Verbrauchern an?13.04.2026 17:59 Uhr
Die Bundesregierung hat am Montag in Folge des Iran-Kriegs Entlastungen für die Verbraucher:innen angekündigt. Tanken soll günstiger werden, dafür soll die Steuer auf Kraftstoff um 17 Cent...
CO2-Steuer soll gesenkt werden – Tankstellen erhöhen Spritpreise weiter13.04.2026 17:33 Uhr
Die Bundesregierung hat am heutigen Montag bekannt gegeben, dass die CO2-Steuer auf Benzin und Diesel um 17 Cent gesenkt werden soll. Wann, ist noch nicht ganz klar....
„Speedweek“: Polizei kontrolliert Tempo auf B5 bei Heide13.04.2026 17:21 Uhr
Seit Montag läuft bundes- und europaweit die sogenannte „Speedweek“. Bis Sonntag kontrolliert die Polizei vermehrt an Auto- und Bundesbahnen, aber auch innerorts, die Geschwindigkeit. In Schleswig-Holstein hat...