Am Samstag startet in Obernkirchen (Niedersachsen) die Freibadsaison. Das Sonnenbrinkbad, das schon seit 1930 existiert, gehört immer zu den ersten, die im Frühjahr die Tore und das Becken öffnen. Bei den letzten Vorbereitungen für die neue Saison wurde alles gereinigt und auf Herz und Nieren überprüft.