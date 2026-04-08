Der Frühling zeigt sich langsam von seiner schönsten Seite und das zieht viele Fahrradfahrende wieder nach draußen. In Fahrradgeschäften und Werkstätten herrscht Hochbetrieb, auch in Kiel (Schleswig-Holstein). Besonders gefragt sind aktuell neue Modelle wie Gravelbikes oder leichte E-Bikes mit kleineren Akkus. Wer sein Rad reparieren lassen möchte, sollte frühzeitig einen Termin vereinbaren – denn nach dem eisigen Winter ist bei vielen Bikes einiges zu tun.