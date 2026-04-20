Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Physiotherapeut:innen in Schleswig-Holstein schlagen aufgrund des Fachkräftemangels Alarm. Besonders im ländlichen Raum sei die Versorgung nicht ausreichend, gleichzeitig steige mit der älter werdenden Gesellschaft der Bedarf an Fachkräften.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“

Olympische Spiele: Kiel stimmt für Bewerbung als Segelstandort

20.04.2026 09:26 Uhr

Die Bürger:innen von Kiel haben sich für eine Olympiabewerbung der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt entschieden. Bei dem Bürgerentscheid votierten 63,5 Prozent der Stimmberechtigten dafür, dass sich die Stadt für...

Warnstreik: Nahverkehr in Niedersachsen steht vielerorts still

20.04.2026 09:18 Uhr

Der zweitägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Niedersachsen hat wie geplant begonnen. Das bestätigte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi am Morgen. Hintergrund ist der festgefahrene Tarifkonflikt mit...

Video02:34 Min.

Kiel als Olympia-Segelstandort? Bürger stimmen am Sonntag ab

16.04.2026 17:25 Uhr

Am Sonntag stimmen die Bürgerinnen und Bürger in Kiel ab, ob ihre Stadt sich als Austragungsort für die Olympia-Segelwettkämpfe bewerben soll. Ministerpräsident Daniel Günther ist großer Befürworter,...

Video02:15 Min.

Verkaufsoffener Sonntag in Barsinghausen: Warum nicht alle Händler öffnen dürfen

16.04.2026 16:41 Uhr

Für kommenden Sonntag ist in Barsinghausen (Niedersachsen) ein verkaufsoffener Sonntag geplant – der Termin ist seit Langem angekündigt. Nun sorgt die Gewerkschaft Verdi jedoch für Einschränkungen und...

Video02:30 Min.

Fischernetze als Schutz vor Drohnen: Erneut Spenden-Aktion für die Ukraine

16.04.2026 15:17 Uhr

Berufsfischer aus Schleswig-Holstein haben Fischernetze im Wert von über 100.000 Euro für die Ukraine gespendet. Dort werden sie über Dächer, Hauseingänge und Straßen gespannt, um sich besser...

Video02:36 Min.

Gelände des Marinefliegergeschwaders 5 in Kiel soll von Stadt und Bundeswehr gemeinsam genutzt werden

15.04.2026 17:32 Uhr

Nach langer Diskussion haben sich die Stadt Kiel (Schleswi-Holstein) und die Bundeswehr geeinigt. Das ehemalige Gelände des Marinefliegergeschwaders 5 in Holtenau-Ost soll gemeinsam genutzt werden.

Zur Startseite