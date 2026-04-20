Physiotherapeut:innen in Schleswig-Holstein schlagen aufgrund des Fachkräftemangels Alarm. Besonders im ländlichen Raum sei die Versorgung nicht ausreichend, gleichzeitig steige mit der älter werdenden Gesellschaft der Bedarf an Fachkräften.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
Olympische Spiele: Kiel stimmt für Bewerbung als Segelstandort20.04.2026 09:26 Uhr
Die Bürger:innen von Kiel haben sich für eine Olympiabewerbung der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt entschieden. Bei dem Bürgerentscheid votierten 63,5 Prozent der Stimmberechtigten dafür, dass sich die Stadt für...
Warnstreik: Nahverkehr in Niedersachsen steht vielerorts still20.04.2026 09:18 Uhr
Der zweitägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Niedersachsen hat wie geplant begonnen. Das bestätigte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi am Morgen. Hintergrund ist der festgefahrene Tarifkonflikt mit...
Kiel als Olympia-Segelstandort? Bürger stimmen am Sonntag ab16.04.2026 17:25 Uhr
Am Sonntag stimmen die Bürgerinnen und Bürger in Kiel ab, ob ihre Stadt sich als Austragungsort für die Olympia-Segelwettkämpfe bewerben soll. Ministerpräsident Daniel Günther ist großer Befürworter,...
Verkaufsoffener Sonntag in Barsinghausen: Warum nicht alle Händler öffnen dürfen16.04.2026 16:41 Uhr
Für kommenden Sonntag ist in Barsinghausen (Niedersachsen) ein verkaufsoffener Sonntag geplant – der Termin ist seit Langem angekündigt. Nun sorgt die Gewerkschaft Verdi jedoch für Einschränkungen und...
Fischernetze als Schutz vor Drohnen: Erneut Spenden-Aktion für die Ukraine16.04.2026 15:17 Uhr
Berufsfischer aus Schleswig-Holstein haben Fischernetze im Wert von über 100.000 Euro für die Ukraine gespendet. Dort werden sie über Dächer, Hauseingänge und Straßen gespannt, um sich besser...
Gelände des Marinefliegergeschwaders 5 in Kiel soll von Stadt und Bundeswehr gemeinsam genutzt werden15.04.2026 17:32 Uhr
Nach langer Diskussion haben sich die Stadt Kiel (Schleswi-Holstein) und die Bundeswehr geeinigt. Das ehemalige Gelände des Marinefliegergeschwaders 5 in Holtenau-Ost soll gemeinsam genutzt werden.