Mal ehrlich: Haben Sie heute schon jemanden einfach so in den Arm genommen – ohne Anlass, nur aus Nächstenliebe? Genau das ist am Dienstag in Hannover passiert: Dort wurden wildfremde Menschen umarmt. Am „Internationalen Tag der Momente des Lachens“ soll ein ganz spontaner Gratis-Knuddler Nähe, Freude und ein Lächeln ins Gesicht bringen.
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