Die Bundeswehr hat in den vergangenen Monaten bereits mehrfach in Norddeutschland den Ernstfall geprobt. Es ging dabei um die Zusammenarbeit der NATO-Einheiten im Bereich der zivilen Infrastruktur. Am heutigen Montag ist eine weitere Übung gestartet – genannt „Dispersed Operations 2026“. Das Taktische Luftwaffengeschwader 73 „Steinhoff“ übt am Flughafen Lübeck (Schleswig-Holstein) die Zusammenarbeit mit dem Bodenpersonal. Es ist für dieses Geschwader das erste Training mit Kampfflugzeugen auf einem zivilen Flughafen. In den kommenden fünf Tagen soll jeweils zweimal am Tag das Starten und Landen im laufenden Passagierbetrieb des Flughafens geübt werden.