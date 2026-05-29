Nicht nur zwei Drittel des ehemaligen MFG-5-Geländes in Kiel-Friedrichsort sollen an die Marine zurückgehen, sondern auch der Plüschowhafen. Dort hat die Schwentineflotte seit 1998 ihren Sitz. Das sind Kieler:innen aus verschiedensten Berufen, die westlich der Stickenhörnmole auf ihren Schiffen leben und arbeiten und dort ihren festen Wohnsitz haben. Der Pachtvertrag läuft noch Jahre, trotzdem sollen sie dort weg – fordert die Marine.
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