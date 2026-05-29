Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) war am heutigen Freitag auf Antrittsbesuch in Hamburg. Das Programm war voll – es gab ein Treffen mit dem ersten Bürgermeister, Peter Tschentscher (SPD), außerdem hat sie sich ein Bild von der Hamburger Schulförderung gemacht und ein Besuch an der Stelle, wo die Bornplatzsynagoge wieder aufgebaut werden soll, stand ebenfalls auf dem Terminkalender.