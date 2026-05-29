Am heutigen Freitag ist „Day of Caring“ in Bremen – ein Tag, an dem Unternehmen ihre Mitarbeitenden freistellen, damit sie gemeinnützige Organisationen unterstützen können. In der BUND-Kinderwildnis wurde gemeinsam angepackt – zusammen mit der Bremer Umweltsenatorin Henrike Müller (Grüne) und ihrem Team.