Am heutigen Freitag ist „Day of Caring“ in Bremen – ein Tag, an dem Unternehmen ihre Mitarbeitenden freistellen, damit sie gemeinnützige Organisationen unterstützen können. In der BUND-Kinderwildnis wurde gemeinsam angepackt – zusammen mit der Bremer Umweltsenatorin Henrike Müller (Grüne) und ihrem Team.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
Bundesbildungsministerin Prien auf Antrittsbesuch in Hamburg29.05.2026 17:13 Uhr
Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) war am heutigen Freitag auf Antrittsbesuch in Hamburg. Das Programm war voll – es gab ein Treffen mit dem ersten Bürgermeister, Peter Tschentscher...
Unternehmer von morgen: Schüler für Start-up Idee in Hannover ausgezeichnet29.05.2026 16:55 Uhr
Viele Schüler:innen haben kreative Ideen, aber es gehört mehr dazu, um daraus ein erfolgreiches Business zu machen. In einem landesweiten Schulprojekt in Niedersachsen bekommen deshalb Kinder und...
Landesverfassungsgericht: Verstoß gegen Informationspflicht im Fall Northvolt29.05.2026 15:56 Uhr
Jetzt ist es amtlich– die schleswig-holsteinische Landesregierung um Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat im Fall Northvolt gegen ihre Informationspflicht gegenüber den Abgeordneten des Landtags verstoßen. Das hat...
Schönklinik in Hamburg-Eilbek bekommt neue Notaufnahme29.05.2026 15:32 Uhr
Bei schweren Unfällen oder anderen lebensbedrohlichen Situationen benötigen Menschen sofort medizinische Hilfe. Entscheidend ist dann, wie schnell die Patient:innen in die nächste Notaufnahme kommen und ob diese...
Wie gehts weiter mit der Schwentinenflotte?29.05.2026 11:22 Uhr
Nicht nur zwei Drittel des ehemaligen MFG-5-Geländes in Kiel-Friedrichsort sollen an die Marine zurückgehen, sondern auch der Plüschowhafen. Dort hat die Schwentineflotte seit 1998 ihren Sitz. Das...
U3-Sperrung in Hamburg wird am Wochenende ausgeweitet29.05.2026 08:50 Uhr
Auf Fahrgäste der Hamburger U-Bahn-Linie U3 kommen am Wochenende weitere Einschränkungen zu. Wegen Bauarbeiten wird nun auch der Abschnitt zwischen Mundsburg und der Station Berliner Tor gesperrt,...