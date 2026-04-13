Die Bundesregierung hat am heutigen Montag bekannt gegeben, dass die CO2-Steuer auf Benzin und Diesel um 17 Cent gesenkt werden soll. Wann, ist noch nicht ganz klar. Aber: Am Montag pünktlich um 12 Uhr sind die Preise in Hannover (Niedersachsen) nochmal um gut 17 Cent angestiegen. Viele Verbraucher:innen hoffen, dass die Steuersenkungen den Spritpreis endlich günstiger machen.