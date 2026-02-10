Am heutigen Dienstag ist der Prozess gegen den ehemaligen MMA-Kämpfer Ömer S. gestartet. Insgesamt vier Körperverletzungsdelikte werden dem 31-Jährigen vorgeworfen. Beim Auftakt des Prozesses ging es zunächst um den vermeintlich schwerwiegendsten Vorfall im August 2025 auf der Hamburger Reeperbahn. Dort soll der Kampfsportler einem 60-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben. Das Opfer schlug daraufhin mit dem Kopf auf dem Asphalt auf und liegt nach Angaben der Staatsanwaltschaft bis heute im Koma.