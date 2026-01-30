Am heutigen Freitag fand Tag 34 des Block-Prozesses in Hamburg statt. Angeklagt wegen Kindsentführung ist weiterhin Steakhouse-Erbin Christina Block. Aber auch heute hat einer der weiteren Mitangeklagten ausgesagt. Der Israeli Tal S. hatte bereits zu Beginn des Prozesses gestanden, dass er die Entführung Christina Blocks Kinder mit durchgeführt hat. Was er allerdings bisher verschwiegen hat, war ein Treffen von Christina Block mit den mutmaßlichen Entführern. Das soll bereits vor der Tat in der Silvesternacht 2023 im Hotel Grand Elysée stattgefunden haben.
