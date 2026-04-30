Feuer in Osnabrück: Kinder retten sich selbst aus Flammen

30. April 2026

Mehrere Kinder haben sich aus einer brennenden Wohnung im zweiten Stock eines Hauses in Osnabrück (Niedersachsen) befreit. Anschließend sollen sie Passanten gebeten haben, den Notruf zu wählen, wie ein Polizeisprecher sagte. Während die Kinder körperlich unversehrt blieben, wurde ein 40 Jahre alter Mann bei dem Brand leicht verletzt – unklar blieb, ob es sich bei ihm um den Vater handelt. Die Feuerwehr rückte mit 40 Einsatzkräften aus und konnte die Flammen schnell löschen. Die Wohnung ist laut Polizei nicht mehr bewohnbar. Zur Ursache des Brandes am Mittwochabend konnte sie zunächst nichts sagen.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Video02:49 Min.

16-Jährige stirbt nach Stoß ins Gleisbett – Täter muss in Psychiatrie

29.04.2026 17:22 Uhr

Im vergangenen Sommer wurde die 16-jährige Liana K. getötet. Ein Mann hatte sie am Bahnhof in Friedland (Niedersachsen) vor einen fahrenden Güterzug gestoßen. Der Fall hat ganz...

Pilot stirbt beim Absturz von Kleinflugzeug bei Oldenburg

29.04.2026 09:22 Uhr

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs im Landkreis Oldenburg (Niedersachsen) ist der Pilot der Maschine ums Leben gekommen. Das Leichtflugzeug stürzte unmittelbar nach dem Start unweit des Flugplatzes Hatten...

Video02:33 Min.

Aktion für mehr Sicherheit: Polizei kontrolliert Verkehrsteilnehmer in Hannover

28.04.2026 16:38 Uhr

Im vergangen Jahr sind in Niedersachsen 63 Fahrradfahrer:innen im Straßenverkehr ums Leben gekommen. Das waren fast 30 Prozent mehr als Vorjahr. Auch deswegen hat die Polizei in...

Hunderte Cyberangriffe pro Tag: Wie sicher sind Häfen an Nord- und Ostsee?

28.04.2026 09:12 Uhr

Drohenüberflüge in Häfen, Sabotagen an Marineschiffen oder Cyberattacken: Bedrohungen und Angriffe auf Häfen, Seekabel und andere maritime Infrastrukturen haben in den vergangenen Jahren zugenommen. Deshalb rückt die...

Aktualisiert
Video02:30 Min.

Prozess gegen Ex-RAF-Terroristin Klette – Plädoyers begonnen

28.04.2026 09:01 Uhr

Am heutigen 65. Prozesstag gab sich Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette am Landgericht Verden (Niedersachsen) gelassen. Die Staatsanwaltschaft beschrieb die 67-Jährige als gewaltbereite Frau, die skrupellos brutale Überfälle verübt...

Video01:03 Min.

Mahnwache für überfahrenen Radfahrer in Hamburg-Billbrook

27.04.2026 16:51 Uhr

Rund 80 Menschen haben sich am Sonntag in Hamburg-Billbrook versammelt, um des am 17. April tödlich verunglückten Radfahrers zu gedenken. Ein Lkw hatte den 53-Jährigen beim Rechtsabbiegen...

Zur Startseite