Der Wal und das Meer: Was wir wissen – und was nicht

London (dpa) –

Der mehrfach an der deutschen Ostseeküste gestrandete Buckelwal wurde in der Nordsee freigesetzt, so viel steht fest. Ob das Tier nun «Timmy», «Hope» oder sonst wie genannt wird – die tagelange Reise des Schiffskonvois der privaten Initiative verfolgten Tausende Menschen, auch über die deutschen Grenzen hinaus. Knapp 24 Stunden später bleiben aber etliche Fragen offen.

Was wir wissen

Das Tier wurde am Samstagmorgen in der Nordsee freigesetzt. Das geht aus den Angaben der Initiative sowie aus den Livebildern des Anbieters News5 hervor. Der Lastkahn, in dem der Wal transportiert wurde, ist leer. Zum Zeitpunkt der Bekanntgabe um kurz nach 09.00 Uhr befand sich der Konvoi etwa 70 Kilometer von Skagen entfernt im Skagerrak.

Das Begleitschiff «Robin Hood» und der Schlepper «Fortuna B» verließen diese Position. Im Verlauf des Samstags näherten sie sich der dänischen Küste, ehe sich ihre Wege trennten.

Zahlreiche Experten halten an ihrer sehr kritischen Bewertung fest. Bereits die Bergung war gegen den Rat vieler Wissenschaftler, Fachinstitutionen und Tierschutzorganisationen erfolgt. «Wir können den Wunsch, dem Tier zu helfen, nachvollziehen, schätzen seine Überlebenschancen aber als minimal ein», sagte Thilo Maack von der Naturschutzorganisation Greenpeace. Die mehrfache Strandung gilt als klares Anzeichen dafür, dass der Wal krank war, als er die deutsche Küste erreichte. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass das Tier extrem geschwächt ist.

Das Interesse an dem Buckelwal ist groß. Die Livebilder wurden tausendfach aufgerufen, in den sozialen Medien überschlugen sich die Kommentare – mit einer Bandbreite von genervt über emotional bis hin zu fanatisch. Der Wal ist in den vergangenen Wochen für eine Reihe von Menschen zu einer Art Symbol geworden – wofür genau, ist je nach Deutung unterschiedlich.

Sollte der Wal an der dänischen Küste stranden, wird es keine erneute Bergung geben. Strandungen seien «ein natürlich vorkommendes Phänomen» und Wale sollten generell «nicht durch menschliches Eingreifen gerettet oder gestört» werden, teilte das dänische Umweltministerium der Deutschen Presse-Agentur mit. Ähnlich dürften sich Schweden und Norwegen verhalten.

Was wir nicht wissen

Die Position des Wals nach der Freisetzung ist zumindest öffentlich nicht bekannt. Die Initiative hatte angegeben, dass ein Peilsender an dem Tier angebracht worden sei. Eigentlich sollten die Daten dem Umweltministerium in Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung gestellt werden. Zumindest am Samstagmittag war das nicht geschehen.

Offen ist deshalb, ob der Sender funktionsgerecht angebracht wurde und Signale sendet. «Wenn sich bewahrheitet, dass der Peilsender keine Daten liefert, wäre das eine Katastrophe, auch für das „Rettungsteam“», teilte der Walforscher und Meeresbiologe Fabian Ritter mit.

Auf Drohnenbildern von News5 war am Samstag zeitweise ein im Wasser schwimmender Wal zu erkennen – ob es sich tatsächlich um das freigesetzte Tier handelte, ließ sich nicht gesichert sagen.

Zum Gesundheitszustand des Wals zum Zeitpunkt der Freisetzung liegen keine offiziellen Angaben vor. Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus sagte bei News5, es sei eigentlich vereinbart gewesen, dass ein Videosystem auf dem Transportschiff installiert werde, damit beauftragte Tierärzte den Wal weiter beobachten könnten. Das sei aber nicht erfolgt.