Im vergangen Jahr sind in Niedersachsen 63 Fahrradfahrer:innen im Straßenverkehr ums Leben gekommen. Das waren fast 30 Prozent mehr als Vorjahr. Auch deswegen hat die Polizei in Niedersachsen beim heutigen Aktionstag für mehr Sicherheit im Straßenverkehr in Hannover die Zweiräder in den Mittelpunkt gestellt.