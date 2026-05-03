Leerstehendes Haus in Wilhelmsburg brennt – Viel Rauch

Hamburg (dpa) –

Ein leerstehendes Abbruchhaus ist in Hamburg-Wilhelmsburg komplett in Brand geraten und hat für eine enorme Rauchentwicklung gesorgt. Ein Anrufer hatte die Feuerwehr alarmiert, sagte ein Sprecher. Zu dem Zeitpunkt hätten die Feuerwehrkräfte den Rauch südlich der Elbe bereits auf ihren Monitoren gesehen.

Ersten Erkenntnissen zufolge seien wohl keine Menschenleben in Gefahr. Es soll sich wohl niemand in dem Haus aufgehalten haben, es galt als unbewohnt. Zur Brandursache konnte die Polizei zunächst nichts sagen. Das Feuer war beim Schröderschen Hof ausgebrochen, das ist direkt an der A1 und der A255. Die Autobahnen mussten den Angaben zufolge allerdings zunächst nicht gesperrt werden.

Wegen des starken Rauchs warnte die Feuerwehr über Warn-Apps und riet Anwohnern in den Stadtteilen Moorfleet, Billbrook und Billwerder, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Rauchwolke ist den Angaben zufolge Richtung Osten unterwegs.