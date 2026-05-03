Explosion in Oldenburger Gullischacht – Polizei ermittelt

Oldenburg (dpa/lni) –

In einem Gullyschacht in Oldenburg-Bloherfelde ist es zu einer Explosion gekommen. Verletzt wurde dabei am Samstagabend niemand, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Anwohner hörten demnach einen lauten Knall und alarmierten die Einsatzkräfte. Der Schacht sowie zwei Garagentore wurden beschädigt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnten Reparaturarbeiten im Bereich von Garagen mit dem Vorfall zusammenhängen. Dabei könnte eine entzündliche Flüssigkeit in den Schacht geraten sein, teilte die Polizei mit. Die Beamten gehen derzeit davon aus, dass ein fahrlässiger Umgang mit einer Zündquelle mutmaßlich die Explosion ausgelöst haben soll. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.