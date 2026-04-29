Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Im vergangenen Sommer wurde die 16-jährige Liana K. getötet. Ein Mann hatte sie am Bahnhof in Friedland (Niedersachsen) vor einen fahrenden Güterzug gestoßen. Der Fall hat ganz Deutschland tief erschüttert.

Am Mittwoch ist der Täter vom Landgericht Göttingen verurteilt worden: Mohamed A. ist schuldig – und zugleich schuldunfähig. Die Kammer sieht es als erwiesen an, dass der Iraker das Mädchen in den Tod gestoßen hat. Statt einer Haftstrafe wird er jedoch in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Weitere Beiträge zum Thema

  1. 16-jährige Liana K. in Friedland vor Zug gestoßen: Angeklagter schweigt vor GerichtZum Artikel
  2. Friedland: Tatverdächtiger von Liana K. soll in Psychiatrie untergebracht werdenZum Artikel

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Pilot stirbt beim Absturz von Kleinflugzeug bei Oldenburg

29.04.2026 09:22 Uhr

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs im Landkreis Oldenburg (Niedersachsen) ist der Pilot der Maschine ums Leben gekommen. Das Leichtflugzeug stürzte unmittelbar nach dem Start unweit des Flugplatzes Hatten...

Video02:33 Min.

Aktion für mehr Sicherheit: Polizei kontrolliert Verkehrsteilnehmer in Hannover

28.04.2026 16:38 Uhr

Im vergangen Jahr sind in Niedersachsen 63 Fahrradfahrer:innen im Straßenverkehr ums Leben gekommen. Das waren fast 30 Prozent mehr als Vorjahr. Auch deswegen hat die Polizei in...

Hunderte Cyberangriffe pro Tag: Wie sicher sind Häfen an Nord- und Ostsee?

28.04.2026 09:12 Uhr

Drohenüberflüge in Häfen, Sabotagen an Marineschiffen oder Cyberattacken: Bedrohungen und Angriffe auf Häfen, Seekabel und andere maritime Infrastrukturen haben in den vergangenen Jahren zugenommen. Deshalb rückt die...

Aktualisiert
Video02:30 Min.

Prozess gegen Ex-RAF-Terroristin Klette – Plädoyers begonnen

28.04.2026 09:01 Uhr

Am heutigen 65. Prozesstag gab sich Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette am Landgericht Verden (Niedersachsen) gelassen. Die Staatsanwaltschaft beschrieb die 67-Jährige als gewaltbereite Frau, die skrupellos brutale Überfälle verübt...

Video01:03 Min.

Mahnwache für überfahrenen Radfahrer in Hamburg-Billbrook

27.04.2026 16:51 Uhr

Rund 80 Menschen haben sich am Sonntag in Hamburg-Billbrook versammelt, um des am 17. April tödlich verunglückten Radfahrers zu gedenken. Ein Lkw hatte den 53-Jährigen beim Rechtsabbiegen...

Video02:29 Min.

Partner der Ex-Freundin erstochen? 29-Jähriger in Bremen vor Gericht

27.04.2026 16:47 Uhr

In Bremen muss sich seit Montag ein Mann vor dem Landgericht verantworten, der den neuen Partner seiner Ex-Freundin getötet haben soll. Der Angeklagte soll ihn im November...

Zur Startseite