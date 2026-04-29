Im vergangenen Sommer wurde die 16-jährige Liana K. getötet. Ein Mann hatte sie am Bahnhof in Friedland (Niedersachsen) vor einen fahrenden Güterzug gestoßen. Der Fall hat ganz Deutschland tief erschüttert.



Am Mittwoch ist der Täter vom Landgericht Göttingen verurteilt worden: Mohamed A. ist schuldig – und zugleich schuldunfähig. Die Kammer sieht es als erwiesen an, dass der Iraker das Mädchen in den Tod gestoßen hat. Statt einer Haftstrafe wird er jedoch in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.