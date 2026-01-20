Im Prozess gegen die Steakhouse-Erbin Christina Block wegen Kindesentführung hat am Dienstag weiter der mutmaßliche Kopf der Entführerbande David Barkay ausgesagt. Auch am 31. Prozesstag belastete er Christina Block weiter schwer. Sie soll keine Einzelheiten der Aktion gekannt, aber gewusst haben, dass die Kinder in einem Auto nach Deutschland gebracht würden.