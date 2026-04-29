Pilot stirbt beim Absturz von Kleinflugzeug bei Oldenburg

29. April 2026
Nahe Oldenburg ist ein Kleinflugzeug abgestürzt – für den Piloten kam jede Hilfe zu spät. -/NWM-TV/dpa

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs im Landkreis Oldenburg (Niedersachsen) ist der Pilot der Maschine ums Leben gekommen. Das Leichtflugzeug stürzte unmittelbar nach dem Start unweit des Flugplatzes Hatten südlich von Oldenburg ab, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache für den Absturz auf einer freien Fläche war zunächst unklar. Die Polizei und die Bundesstelle für Flugunterfalluntersuchung (BFU) ermitteln. Das Flugzeug wurde bei dem Absturz zerstört. Die Feuerwehr löschte einen Brand.

Der Pilot war etwa 71 Jahre alt und am Dienstagabend nach Polizeiangaben auf dem Rückflug in die Schweiz, wo er wohnte. Die Sprengkapsel für den Rettungsfallschirm wurde nicht ausgelöst, sodass sie von Fachleuten der Bundespolizei gesprengt wurde. Etwa 50 Einsatzkräfte waren vor Ort.

SAT.1 REGIONAL/dpa

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