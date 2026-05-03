16-Jährige fährt Auto der Eltern in Siel – hoher Sachschaden

Für die Rettungs- und Bergearbeiten war die Feuerwehr unter anderem mit einem Schlauchboot im Einsatz. (Symbolbild) Hauke-Christian Dittrich/dpa

Stadland-Rodenkirchen (dpa/lni) –

Eine 16-Jährige ist mit dem Auto ihrer Eltern in Stadland-Rodenkirchen in der Wesermarsch in einen Siel gefahren und hat dabei einen hohen Sachschaden verursacht. Das Mädchen kam am Mittag mit dem Wagen von der Straße ab und durchbrach ein Brückengeländer, wie die Polizei mitteilte. Das Auto landete im Wasser.

Ein 72 Jahre alter Radfahrer beobachtete den Unfall und sprang daraufhin in das Gewässer, um der Fahrerin zu helfen. Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt bereits bis zur Unterkante der Fenster im Wasser, hieß es. Die Jugendliche blieb unverletzt.

Polizei ermittelt gegen die junge Frau

Nach Angaben der Polizei nahm sich die 16-Jährige unbemerkt die Autoschlüssel der Eltern und fuhr los. Die Feuerwehr barg den Wagen, ein Rettungswagen war ebenfalls vor Ort. Durch auslaufende Betriebsstoffe wurde das Gewässer verunreinigt. Eine Fachfirma kümmerte sich um die Reinigung. Das beschädigte Brückengeländer sicherte der Bauhof.

Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 30.000 Euro. Gegen die Jugendliche wird nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeuges und wegen fahrlässiger Gewässerverunreinigung ermittelt.