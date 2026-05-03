HSV Hamburg feiert Heimsieg gegen Stuttgart

Hamburgt (dpa/lno) –

Die Bundesliga-Handballer des HSV Hamburg haben den siebten Heimsieg der Saison gefeiert. Vor 2.956 Zuschauern setzte sich der Tabellen-Zehnte mit 31:26 (16:11) durch. Bester Werfer in Team von HSVH-Coach Torsten Jansen war der siebenfache Torschütze Frederik Bo Andersen. Für die Schwaben erzielt Lenny Rubin zehn Treffer.

TVB-Trainer Misha Kaufmann ließ seine Mannschaft wie so häufig mit vier Rückraumspielern und ohne Kreisläufer agieren. Diese Maßnahme beantworteten die Gastgeber mit einer sehr offensiv ausgerichteten Abwehr. Das brachte den erwünschten Erfolg. Beim 6:3 (11. Minute) betrug der Vorsprung der Hanseaten erstmals drei Tore. In Überzahl sorgte Einar Olafsson mit einem Wurf ins leere Tor für das 15:10 (29.).

Stuttgart kommt trotz Fehlerfestival wieder heran

Jacob Lassen und Moritz Sauter erhöhten unmittelbar nach Wiederbeginn auf 18:11. Bei den Gästen machte sich das Fehlen des verletzten italienischen Brüderpaars Marco und Simone Mengon deutlich bemerkbar. Dazu leisteten sich die Gäste insgesamt zwölf technische Fehler. Dennoch kam Stuttgart auf 23:26 (54.) heran. Die Wende gelang aber nicht mehr. Auch, weil HSVH-Schlussmann Mohamed El-Tayar, der in der kommenden Saison für Stuttgart spielen wird, einige Paraden beisteuerte.