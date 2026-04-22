Die Bahnstrecke Hamburg-Hannover ist eine der meistfrequentierten Verbindungen Deutschlands. Täglich haben die rund 45 Zugverbindungen eine Auslastung von über 147 Prozent. Die Strecke wird demnächst saniert. Von Mai bis Juli werden unter anderem Gleise, Weichen, Oberleitungsanlagen, Bahnhöfe und Eisenbahnbrücken erneuert. Zunächst war eine zehnwöchige Sperrung der gesamten Strecke geplant. Doch nun teilte die Deutsche Bahn am Mittwoch mit, dass die Strecke in drei Stufen aufgeteilt und in den jeweiligen Abschnitten für mehrere Wochen gesperrt sein wird. Das Konzept sieht Ersatzverkehre mit Bussen und teilweise Zügen vor.

