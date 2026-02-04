Der ADAC hat in Schleswig-Holstein in diesen Tagen so viel zu tun wie seit Jahren nicht mehr. Denn durch die Kälte machen die Batterien vieler Autos schlapp, vor allem, wenn nicht viel und nur kurze Strecken gefahren werden. Die Pannenhelfer:innen empfehlen, die Batterien mithilfe von prozessgesteuerten Ladegeräten zwischendurch selbst aufzuladen.