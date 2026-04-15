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In den Hamburger Messehallen findet gerade die „Aircraft interiors EXPO“ statt. Über 300 Unternehmen stellen hier drei Tage lang innovative Ideen für die Zukunft der Luftfahrt vor. Von Kabinendesign bis zu Food-Trends und Deko-Artikeln ist hier vieles dabei.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“

Video05:19 Min.

Garnelen aus Niedersachsen: Regionale Zucht in Bokeloh

15.04.2026 13:42 Uhr

Laut einer Schätzung des Alfred-Wegener-Instituts verzehren Deutsche pro Jahr rund 50.000 Tonnen Garnelen. Das sind etwa 2,5 Milliarden Tiere pro Jahr. Und um die überhaupt abdecken zu...

Studie: Kleine Kinder bringen Family-Influencern besonders viele Likes

15.04.2026 13:35 Uhr

Content mit kleinen Kindern bringt Influencerinnen und Influencern auf Social Media besonders viel Aufmerksamkeit. Das bestätigt erstmals eine umfangreiche Studie zum Family-Influencing, die von mehreren Landesmedienanstalten in...

Video02:59 Min.

Wohnen im Bürogebäude: Studierende weiten Projekt „Pop-Up Wohnen“ aus

15.04.2026 12:01 Uhr

Mehr als 700.000 Quadratmeter Bürofläche stehen in Hamburg leer, während Wohnraum in der Hansestadt teuer und knapp ist. Drei Architekturstudentinnen der HafenCity Universität haben sich Gedanken darüber...

Elbtunnel und A7 in Hamburg am Wochenende voll gesperrt

15.04.2026 08:29 Uhr

Die A7 und der Elbtunnel in Hamburg werden am kommenden Wochenende wegen Bauarbeiten für 55 Stunden voll gesperrt. Von Freitagabend 22:00 Uhr bis Montagmorgen 5:00 Uhr ist...

Atommüll-Bergung aus der Asse um Jahre verschoben

14.04.2026 22:46 Uhr

Die Bergung des Atommülls aus der maroden Schachtanlage Asse in Niedersachsen verschiebt sich um mehrere Jahre. „Mit dem jetzigen Kenntnisstand lässt sich der Rückholbeginn 2033 nicht mehr...

Warnstreik in Niedersachsen: Montag und Dienstag bleiben Busse und Bahnen im Depot

14.04.2026 22:42 Uhr

Wegen des Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi stehen am Montag und Dienstag in mehreren Städten Niedersachsens Busse und Bahnen komplett still. In Hannover, Braunschweig, Göttingen und Osnabrück kündigten...

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