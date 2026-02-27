Werder Bremen steckt tief im Abstiegskampf. Die Zuversicht vieler Fans ist hin, eine Verletzten-Serie bei den Spielern, 13 Spiele in Folge nicht gewonnen und der neue Trainer hat die Wende auch noch nicht gebracht. Am Samstag müssen die Grün-Weißen im Weserstadion gegen den Tabellenletzten Heidenheim ran – ein Spiel, bei dem sie endlich wieder punkten wollen.
