Hecking soll neuen VfL bauen – Glatzel im Anflug?

Wolfsburg (dpa) –

Nach dem ersten Bundesliga-Abstieg der Vereinsgeschichte bastelt der VfL Wolfsburg am Kader für den Wiederaufstieg. Verantwortlich dafür sein wird der bisherige Trainer Dieter Hecking, der trotz des verpassten Klassenerhalts zum Sport-Geschäftsführer befördert wird. Der 61-Jährige erhält einen Zweijahresvertrag und ist ab dem 1. Juni für den Männer-, Frauen- und Nachwuchsbereich verantwortlich.

Einer seiner ersten Transfers könnte gleich ein im Norden prominenter Name sein. Nach Informationen des «Kicker» bemüht sich der VW-Club um die Verpflichtung von HSV-Stürmer Robert Glatzel. Der 32 Jahre alte Angreifer kennt sich in der 2. Fußball-Bundesliga bestens aus. In 189 Spielen erzielte Glatzel starke 94 Tore für den 1. FC Kaiserslautern, den 1. FC Heidenheim und den HSV. In Hamburg spielte der Angreifer unter Trainer Merlin Polzin in der vergangenen Saison in der Ersten Liga nur eine Nebenrolle.

Trainingsstart am 24. Juni

Auf Hecking und Sportdirektor Pirmin Schwegler wartet in den kommenden Wochen Schwerstarbeit. Am 24. Juni steht bereits der Trainingsauftakt an, bis dahin soll der Kader weitgehend stehen. Schon am 7. August beginnt die Mission Wiederaufstieg.

Wichtig sei nun «schnellstmöglich eine positive Grundstimmung im Verein zu erzeugen», sagte Hecking. Mit der Verpflichtung von Glatzel könnte dies bereits ein Stück weit gelingen.