Große Partystimmung herrscht ab dem heutigen Freitag das ganze Wochenende über in der Ostseehalle in Kiel (Schleswig-Holstein). Die Baltic Sea Darts Open 2026 finden dort mit den besten Darts-Spielern der Welt und natürlich auch mit den verrückten Fans statt. Verkleiden, Party machen und auch mal mehr als das eine oder andere Bier trinken – das gehört zu großen Darts-Turnieren dazu.