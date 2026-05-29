Große Partystimmung herrscht ab dem heutigen Freitag das ganze Wochenende über in der Ostseehalle in Kiel (Schleswig-Holstein). Die Baltic Sea Darts Open 2026 finden dort mit den besten Darts-Spielern der Welt und natürlich auch mit den verrückten Fans statt. Verkleiden, Party machen und auch mal mehr als das eine oder andere Bier trinken – das gehört zu großen Darts-Turnieren dazu.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Sport“
Ex-HSV-Vorstand Boldt wechselt zu Hannover 9629.05.2026 08:57 Uhr
Zwei Jahre nach seinem Aus beim Hamburger SV hat Jonas Boldt einen neuen Job im deutschen Profifußball. Der 44-Jährige wird neuer Sport-Geschäftsführer von Hannover 96 und damit...
Weltrekordversuch: Niedersachse plant 100-Kilometer-Lauf mit der Schubkarre28.05.2026 15:03 Uhr
Tilo Koch aus Stuhr (Niedersachsen) will einen ungewöhnlichen Weltrekord aufstellen: Der 47-Jährige möchte mit einer 22 Kilogramm schweren Schubkarre innerhalb von 24 Stunden mehr als 100 Kilometer...
Inklusion in Hamburg: FC St. Pauli macht Blindenfußball sichtbar28.05.2026 11:04 Uhr
Der Blindenfußball beim FC St. Pauli zeigt, wie inklusiver Sport in Hamburg gelebt werden kann. Vier gegen vier spielen die Athlet:innen Fußball. Sie orientieren sich nicht mit...
Countdown zum Olympia-Referendum: „OlympJA“-Aktion in Billstedt27.05.2026 18:11 Uhr
Soll sich Hamburg um die Austragung der Olympischen Spiele bewerben oder nicht? Darüber wird am Sonntag abgestimmt. Rund 1,3 Millionen Menschen können beim Olympia-Referendum ihre Stimme abgeben. Olympia-Befürworter:innen...
Handball European League: THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt wollen den Titel27.05.2026 14:33 Uhr
Am Wochenende findet in Hamburg das European League Final Four im Handball statt. Mit dabei sind auch zwei Teams aus dem Norden – die SG Flensburg-Handewitt und der...
VfL Wolfsburg steigt ab: Wölfe-Fans am Boden zerstört26.05.2026 15:59 Uhr
Für den VfL Wolfsburg geht es runter in die 2. Liga – es ist der erste Abstieg in der Vereinsgeschichte. Und das tut weh. Nicht nicht nur...