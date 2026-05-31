Blitz schlägt während Taufe in Kirche ein

Mit einem lauten Knall ist ein Blitz während einer Tauffeier in die Osnabrücker Pauluskirche eingeschlagen. (Symbolbild) Patrick Pleul/dpa

Osnabrück (dpa/lni) –

Während einer Tauffeier in Osnabrück ist der Blitz in die Pauluskirche eingeschlagen. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatte es während der Zeremonie am Sonntag plötzlich einen lauten Knall gegeben. Einige Anwesende hatten wohl kurzzeitig Brandgeruch wahrgenommen, die Feuerwehr überprüfte die Kirche jedoch sorgfältig und stellte keine Schäden fest.

Für die Taufgesellschaft blieb es damit bei einem Schrecken – und einer außergewöhnlichen Geschichte. Laut Polizei sprachen einige Beteiligte mit einem Schmunzeln von einem eindrucksvollen «himmlischen Gruß».