Beteiligung am Olympia-Referendum bei fast 50 Prozent

Gibt es ein Ja oder Nein für die Hamburger Bewerbung? Gregor Fischer/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Fast jeder zweite abstimmungsberechtigte Hamburger hat seine Stimme beim Olympia-Referendum abgegeben. Bei Schließung der Abstimmungslokale lag die Beteiligung bei 49,5 Prozent, wie Landeswahlleiter Oliver Rudolf mitteilte.

Zur Abstimmung aufgerufen sind etwa 1,3 Millionen Hamburgerinnen und Hamburger ab 16 Jahren. Sie sollen entscheiden, ob Hamburg sich weiter bemühen soll, Kandidat für eine deutsche Olympia-Bewerbung für die Jahre 2036, 2040 oder 2044 zu werden. Beim Olympia-Referendum 2015 lag die Beteiligung bei 50,2 Prozent.