Betrunkener 19-Jähriger schläft auf Sofa in fremder Wohnung

Der junge Mann wurde von der Polizei geweckt und aus der fremden Wohnung geholt. (Symbolbild) Sina Schuldt/dpa

Zeven (dpa/lni) –

Ungebetenen Besuch hat eine Frau in der Samtgemeinde Zeven (Landkreis Rotenburg) am frühen Sonntagmorgen auf einem Sofa in ihrer Wohnung entdeckt: Ein ihr unbekannter, alkoholisierter 19-Jähriger hatte es sich auf der Couch für ein Nickerchen bequem gemacht, wie die Polizei mitteilte. Die Frau verständigte die Polizei.

Die alarmierten Beamten stellten eine geöffnete Terrassentür fest und entdeckten den 19-Jährigen im Wohnbereich – schlafend. «Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich der alkoholisierte Mann in seinem Zustand im Haus geirrt und war dort eingeschlafen», teilte die Polizei weiter mit. Hinweise auf einen Einbruch oder eine Straftat gebe es nicht.

Die Polizisten weckten den jungen Mann und begleiteten ihn aus der Wohnung. Sie übergaben ihn dann an seine Eltern, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Wohnung des jungen Mannes befindet sich demnach etwas entfernt in der gleichen Siedlung in Zeven.