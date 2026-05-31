Titel-Premiere: Polos Herren sind deutscher Hockey-Meister

Bonn (dpa/lno) –

Die Herren des Hamburger Polo-Clubs sind erstmals deutscher Meister im Feldhockey. Der Hauptrundensieger gewann heute das Endspiel in Bonn mit 4:0 (1:0) gegen Rekordchampion Uhlenhorst Mülheim. Nationalspieler Justus Weigand (4. Minute) hatte die Hamburger vor 3.300 Zuschauern früh in Führung gebracht, ehe Paul Smith (44.), Kapitän Jan-Hendrik Bartels (50.) und Topscorer Kane Russel (60.) per Siebenmeter nachlegten.

«Wir haben sehr lange dafür gearbeitet. Ich bin sehr stolz, nach zwei verlorenen Finals haben wir es heute verdient», sagte der Neuseeländer Russell und fügte hinzu: «Ich kann es kaum erwarten, in unserem Clubhaus anzukommen.»

Hamburger Damen sind im Halbfinale ausgeschieden

Im Halbfinale am Samstag hatte Polo sich bereits deutlich mit 5:1 (2:0) gegen den Lokalrivalen vom Harvestehuder THC durchgesetzt. Matchwinner war Russell mit drei Treffern.

Bei den Damen waren beide Nord-Teams im Halbfinale gescheitert. Titelverteidiger HTHC verlor mit 1:2 (1:0) gegen den Mannheimer HC, während der Großflottbeker THGC ebenfalls mit 1:2 (0:0) am späteren Meister Düsseldorfer HC scheiterte.