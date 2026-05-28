Der Blindenfußball beim FC St. Pauli zeigt, wie inklusiver Sport in Hamburg gelebt werden kann. Vier gegen vier spielen die Athlet:innen Fußball. Sie orientieren sich nicht mit den Augen, sondern über Geräusche auf dem Spielfeld. Damit alle die gleichen Voraussetzungen haben, tragen sämtliche Spieler:innen lichtundurchlässige Brillen.

Der Verein hofft auf mehr Aufmerksamkeit für die Sportart. Auch Hamburgs Bewerbung für Olympia und die Paralympics soll ein Zeichen für mehr Teilhabe, Inklusion und Barrierefreiheit setzen.

